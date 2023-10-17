Мусульман всего мира призвали выйти на протесты

ХАМАС на фоне удара по больнице призвал выйти на протесты по всему миру
Глава движения ХАМАС за рубежом Халед аль-Машааль прокомментировал удар со стороны Армии обороны Израиля по больнице в секторе Газа. Об этом пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Халед аль-Машааль отметил, что всему «исламскому миру» следует провести демонстрации перед посольствами Израиля во всех странах.
Отмечается, что в настоящее время иорданцы подожгли посольство Израиля в Аммане.
По предварительным данным, в результате атаки по больнице погибли от 500 до 800 человек, от 300 до 1000 получили ранения.
Египет, Иордания, Турция, Канада и США осудили атаку на медицинское учреждение. Президент Палестины объявил трехдневный траур по жертвам удара.
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