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ХАМАС на фоне удара по больнице призвал выйти на протесты по всему миру

Глава движения ХАМАС за рубежом Халед аль-Машааль прокомментировал удар со стороны Армии обороны Израиля по больнице в секторе Газа. Об этом пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Мусульман всего мира призвали выйти на протесты
© globallookpress.com

Халед аль-Машааль отметил, что всему «исламскому миру» следует провести демонстрации перед посольствами Израиля во всех странах.

Отмечается, что в настоящее время иорданцы подожгли посольство Израиля в Аммане.

Из-за удара Израиля по больнице в Газе погибло более 500 человек

По предварительным данным, в результате атаки по больнице погибли от 500 до 800 человек, от 300 до 1000 получили ранения.

Египет, Иордания, Турция, Канада и США осудили атаку на медицинское учреждение. Президент Палестины объявил трехдневный траур по жертвам удара.

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