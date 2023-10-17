Мусульман всего мира призвали выйти на протесты

Глава движения ХАМАС за рубежом Халед аль-Машааль прокомментировал удар со стороны Армии обороны Израиля по больнице в секторе Газа. Об этом пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Халед аль-Машааль отметил, что всему «исламскому миру» следует провести демонстрации перед посольствами Израиля во всех странах.

Отмечается, что в настоящее время иорданцы подожгли посольство Израиля в Аммане.

По предварительным данным, в результате атаки по больнице погибли от 500 до 800 человек, от 300 до 1000 получили ранения.