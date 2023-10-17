США предрекли катастрофу в случае войны с Россией и Китаем

Старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер заявил, что Соединенные Штаты могут столкнутся с катастрофической ситуацией, когда им придется вести войну на два фронта с Россией и КНР. Об этом он написал в своей статье для The American Conservative (TAC).

По его словам, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер всегда подчеркивал, что американские власти постоянно должны стремиться быть с Россией и Китаем «в таких отношениях, которые были бы лучше, чем их отношения друг с другом». Однако американские чиновники проигнорировали этот совет, заявил он. Карпентер добавил, что Вашингтон постепенно начал пытаться вести холодную войну сразу на два фронта.

Эксперт считает, что такая стратегия США в конечном итоге создаст катастрофическую ситуацию для американских граждан. Он добавил, что власти Соединенных Штатов изо всех сил стараются вызвать неприязнь к себе у Москвы и Пекина. По его мнению, это сближает Россию и КНР.

Карпентер посоветовал Белому дому отказаться от тяжелых и неблагодарных усилий по сохранению глобального превосходства Соединенных Штатов, а также попытаться улучшить отношения с Россией и Китаем.

13 октября сообщалось, что комиссия при Конгрессе США в своем докладе призвала Белый дом укреплять обороноспособность страны и готовиться к возможной одновременной войне с Россией и КНР. Авторы документа отметили, что последние годы поведение Москвы и Пекина вызывает беспокойство.