Пентагон прокомментировал удар Израиля по больнице в Газе

Соединенные Штаты на фоне удара со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больнице в секторе Газа призвали Тель-Авив соблюдать «законы войны». Об этом пишет РИА «Новости».

«Министр обороны США Ллойд Остин находится на постоянной связи с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом, вновь подчеркивая, что в этом конфликте закон войны должен соблюдаться», — отметила Сингх.

Ранее сообщалось, что в баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа находились сотни пациентов, раненых и людей, вынужденных покинуть свои дома из-за авиаударов. В результате удара погибли, по предварительным оценкам, более 500 человек и ранены 1200.

Египет, Иордания, Турция, Канада осудили действия ЦАХАЛ. Президент Палестины объявил трехдневный траур по жертвам удара.