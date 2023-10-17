Эрдоган жестко высказался об ударе Израиля по больнице с мирными палестинцами
Удар Израиля по больнице в секторе Газа, где погибло около 500 человек является беспрецедентным злодеянием. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и мирные жители, — это пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние», — заявил Эрдоган, слова опубликованы на его странице в соцсети Х.
Ранее Израиль нанес ракетный удар по баптистской больнице в секторе Газа. Там погибло более 500 человек. URA.RU показало видео с моментом прилета ракеты.