Эрдоган жестко высказался об ударе Израиля по больнице с мирными палестинцами

«Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и мирные жители, — это пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние», — заявил Эрдоган, слова опубликованы на его странице в соцсети Х.