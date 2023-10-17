Президент Грузии лишила гражданства попавшего под санкции США бывшего генпрокурора

Президент Грузии Саломе Зурабишвили лишила гражданства Грузии бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, первого гражданина страны, который попал под санкции США за якобы связи с ФСБ России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Парцхаладзе, который имеет таким образом сейчас только гражданство России, занимал пост генпрокурора Грузии в 2013 году в течение 47 дней, после чего подал в отставку и занялся бизнесом, в том числе в России.