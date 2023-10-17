Байден оказался в ловушке из-за удара Израиля по больнице в Газе

Байден уже находится под огромным давлением из-за позиции, которую он занял с начала палестино-израильского конфликта: не осуждать действия израильских военных. Однако жестокая атака ВВС Израиля на больницу в городе Газа, которую мир наблюдает на телеэкранах, значительно усложнит жизнь президенту США. Об этом говорится в комментарии телеканала Al-Jazeera.

То, что мы видели за последние 24, 36, 48 часов, - это некоторое изменение тона и языка, исходящего из Белого дома, отмечает автор репортажа. Ранее на этой неделе не было никаких сомнений в том, что в своем очень жестком тоне Байден во многом перекликался с тональностью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Однако после уничтожения гражданских объектов, не допуска грузов с гуманитарной помощью в палестинский анклав, в Белом доме наблюдается сдвиг в сторону выделения и расстановки приоритетов гуманитарной помощи и обеспечения населения Газы продовольствием, лекарствами и водой, в которых они нуждаются, а также обеспечения безопасного выхода мирных жителей Газы. Президент США заявил, что над этим ему придется работать вместе с лидерами региона. Это произойдет в ходе ближневосточного турне, в котором, как ожидается, кроме Израиля, где предусмотрена остановка на пять часов, он посетит Иорданию. Там он встретится с королем Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Палестины Махмудом Аббасом, которые в резком тоне осудили израильские бомбардировки. Нет сомнений в том, что это поиск выхода из тупика станет для главы Белого дома еще более приоритетной задачей в свете того, что мы видим сейчас - нападения на больницу в Газе, заключил журналист катарского телеканала, добавив, что теперь внутри сектора Газа нет ни одного безопасного места.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что в результате авиаудара Израиля по больнице Аль-Ахли в центре города Газа погибло по меньшей мере 500 человек. При этом, удар по больнице был нанесен без предварительного предупреждения. По данным Палестинской гражданской обороны, нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в городе Газа является самым смертоносным авиаударом Израиля за пять войн, которые ведутся с 2008 года.

"Резня в арабской больнице Аль-Ахли является беспрецедентной в нашей истории. Хотя мы были свидетелями трагедий прошлых войн и дней, но то, что произошло сегодня вечером, равносильно геноциду", - заявил официальный представитель агентства Махмуд Басал.

Под обломками рухнувшего здания могут находиться до двухсот человек. В больнице в это момент находились сотни пациентов, раненых и людей, вынужденных покинуть свои дома из-за авиаударов.