Макгрегор призвал США не повторять в Израиле «украинскую ошибку»
Соединенным Штатам следует взять на себя инициативу прекращения огня в палестино-израильском конфликте и не повторять ошибки, допущенные на Украине, подчеркнул в статье для журнала The American Conservative бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор.
Эксперт отметил, что на Украине все стороны были заинтересованы в том, чтобы избежать применения ядерного оружия. В цели Москвы входили и по-прежнему входят денацификация и создание нейтрального украинского государства.
На Ближнем Востоке ситуация совершенно иная, подчеркнул аналитик. Палестинское движение ХАМАС существует с одной целью: терроризировать и убивать евреев с целью разрушения Государства Израиль, предположил он.
По его словам, в ответ на удар со стороны движения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил войну и мобилизовал 360 000 резервистов. Глава правительства, очевидно, полон решимости преподать долгосрочный наглядный урок.
Ярость Израиля оправдана и широко разделяется американцами, пояснил Макгрегор. Вместе с тем, заметил он, сегодняшний Ближний Восток сильно отличается от Ближнего Востока в 1973 году. Технологии изменили методы ведения войны, но, что более важно, общества и государства исламского мира также изменились.
На Украине, констатировал он, США недооценили решимость и военную мощь России. Вашингтону не следует повторять эту ошибку, недооценивая потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование Израиля.
Не следует сбрасывать со счетов возможность того, что Израиль может закончить так же, как и Украина, резюмировал аналитик.