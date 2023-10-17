Макгрегор призвал США не повторять в Израиле «украинскую ошибку»

Соединенным Штатам следует взять на себя инициативу прекращения огня в палестино-израильском конфликте и не повторять ошибки, допущенные на Украине, подчеркнул в статье для журнала The American Conservative бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

Эксперт отметил, что на Украине все стороны были заинтересованы в том, чтобы избежать применения ядерного оружия. В цели Москвы входили и по-прежнему входят денацификация и создание нейтрального украинского государства.

На Ближнем Востоке ситуация совершенно иная, подчеркнул аналитик. Палестинское движение ХАМАС существует с одной целью: терроризировать и убивать евреев с целью разрушения Государства Израиль, предположил он.

По его словам, в ответ на удар со стороны движения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил войну и мобилизовал 360 000 резервистов. Глава правительства, очевидно, полон решимости преподать долгосрочный наглядный урок.

Ярость Израиля оправдана и широко разделяется американцами, пояснил Макгрегор. Вместе с тем, заметил он, сегодняшний Ближний Восток сильно отличается от Ближнего Востока в 1973 году. Технологии изменили методы ведения войны, но, что более важно, общества и государства исламского мира также изменились.

На Украине, констатировал он, США недооценили решимость и военную мощь России. Вашингтону не следует повторять эту ошибку, недооценивая потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование Израиля.