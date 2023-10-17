Шольц укрылся в убежище из-за ракетной тревоги в Израиле

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Тель-Авив был вынужден укрыться в убежище при посольстве ФРГ из-за ракетной тревоги. Об этом пишет агентство DPA.

Во вторник Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности. Помимо переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, он планирует встретиться с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Как ранее сообщала газета The Times of Israel со ссылкой на советника главы израильского кабмина, глава правительства ФРГ также проведет встречи с министрами военного кабмина Нетаньяху - Бени Ганцем и Гади Айзенкотом. Вечером Шольц намерен вылететь в Египет.