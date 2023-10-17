Политолог оценил шансы президента Грузии сохранить свой пост

Политический аналитик Иосиф Манджавидзе заявил, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» скорее всего не сможет добиться импичмента президента Саломе Зурабишвили, так как ей не хватит голосов. Об этом сообщает News.ru.

По его мнению, парламентское большинство Грузии имеет в распоряжении около 90 голосов, но для отставки президента необходимо больше.

«В самой правящей партии не скрывают сомнений по поводу исхода голосования в парламенте. Но партии важнее другое: поставить на Зурабишвили своеобразное клеймо нарушителя конституции, сделать “хромой уткой” до окончания срока ее полномочий», — рассказал Манджавидзе.

Политолог также добавил, что факт нарушения Зурабишвили грузинской конституции «всем очевиден».

«Факты нарушения конституции налицо. Все это видят. Зурабишвили встречалась в Европе с руководителями стран — без согласования с правительством. Она и сама это подтверждает», — подытожил он.