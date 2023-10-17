Появились кадры лагеря для беженцев в одной из школ сектора Газа

Корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита поделился кадрами, на которых виден лагерь палестинских беженцев, организованный на территории школы в секторе Газа. По словам журналиста, он рассчитан на 400 человек, но находится в нем более пяти тысяч жителей анклава.

«Как вы можете увидеть, за моей спиной находится государственная школа в лагере Нусейрат, которая стала убежищем», — сказал на видео Исбаита.

Он отметил, что учебное заведение рассчитано всего на 400 человек, но на данный момент там находится более пяти тысяч жителей сектора Газа.

«Нет ни одного свободного места. Для этих людей есть только три туалета», — заключил он.