Нетаньяху поблагодарил Шольца и сравнил ХАМАС с нацистами

"Если это не остановить здесь, эта дикость очень скоро доберется до вас. У нас общий интерес добиться того, чтобы этого больше не повторилось, и добиться этого можно только за счет солидарности цивилизованного мира", - отметил Нетаньяху. "Мы ценим тот факт, что вы приехали сюда, чтобы быть вместе с нами в этой битве за будущее цивилизации", - заключил он.