В ООН отреагировали на применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS

Дюжаррик заявил, что международная организация уже продолжительное время выступает против применения кассетных боеприпасов в любом конфликте.

В этот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что США тайно передали Украине данный вид вооружения. Источники американского издания уверяли, что эти ракеты в случае применения повысят потенциал и оперативные возможности украинского наступления.