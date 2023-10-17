В США подтвердили нахождение двух тысяч американских морпехов у берегов Израиля

В Конгрессе США подтвердили нахождение двух тысяч американских морпехов у берегов Израиля
У берегов Газы и Израиля находятся две тысячи морских пехотинцев США, заявил глава комитета палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол.
Маккол допустил, что морпехи, отправленные к берегам Израиля министром обороны США Ллойдом Остином, могут высадиться для участия в палестино-израильском конфликте, сообщает телеканал CNN, передает РИА «Новости».
«Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на этой земле для участия в войне», – заявил Маккол телеканалу.
Ранее американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что администрация президента США Джо Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке, чтобы загладить промахи на Украине.