Шольц сделал заявление после прибытия в Тель-Авив

Шольц назвал обеспечение безопасности Израиля ключевой задачей ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал на пресс-конференции в Тель-Авиве, что обеспечение существования и безопасности Израиля является ключевой задачей Германии. Об этом пишет ТАСС.
«Безопасность Израиля и его граждан является парадигмой государственной политики Германии», — пояснил Шольц.
Канцлер отметил, что правительство страны действует в соответствии с этим принципом. Он добавил, что все партии в Бундестаге поддерживают эту позицию.
Глава правительства констатировал, что в Германии помнят о Холокосте и своей ответственности за него.
Ранее сообщалось, что Шольц в ходе визита на Ближний Восток посетит Израиль и Египет.
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