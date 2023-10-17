Шольц сделал заявление после прибытия в Тель-Авив

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал на пресс-конференции в Тель-Авиве, что обеспечение существования и безопасности Израиля является ключевой задачей Германии. Об этом пишет ТАСС.

«Безопасность Израиля и его граждан является парадигмой государственной политики Германии», — пояснил Шольц.

Канцлер отметил, что правительство страны действует в соответствии с этим принципом. Он добавил, что все партии в Бундестаге поддерживают эту позицию.

Глава правительства констатировал, что в Германии помнят о Холокосте и своей ответственности за него.