Глава МО Израиля предложил бойцам ХАМАС сдаться без условий
Боевики радикального движения ХАМАС могут сдаться или будут убиты. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.
«У террористов ХАМАС есть два варианта: быть убитыми или сдаться без условий. Третьего варианта нет», — приводит ТАСС его слова.
Галант подчеркнул, что Израиль уничтожит организацию ХАМАС.
Ранее Армия обороны Израиля со ссылкой на данные разведки заявила об уничтожении командующего южным округом нацбезопасности движения ХАМАС.