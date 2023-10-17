В ООН заявили о нехватке хлеба в секторе Газа

В секторе Газа продолжает работу только одна из мукомолен, жителям приходится стоять в очередях за хлебом часами. Такое заявление сделали во Всемирной продовольственной программе ООН, передает «РИА Новости».

«Запасы хлеба заканчиваются. Из пяти мукомольных заводов в секторе Газа работает только один из-за нехватки топлива и электроэнергии», — говорится в тексте.

В ООН добавили, что в анклаве работает несколько пекарен, которые не могут обслужить всех, поэтому людям приходится стоять в очереди за хлебом часами.

«Что касается ВПП, то работают только 5 из 23 пекарен, с которыми заключены контракты на поставку свежего хлеба в приюты», — отмечается в заявлении организации.

Ранее ООН сообщала, что в магазинах сектора Газа продуктов питания осталось не более чем на пять дней, а в общей сложности не более чем на две недели.