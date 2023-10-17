В Турции назвали причины отказа Израиля принять Зеленского

Читатели популярного турецкого портала Haber7 высмеяли Владимира Зеленского. Власти Израиля, предположили они, не пожелали его принять потому, что испугались жесткой реакции президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский желал посетить страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ему указали, что сейчас не лучшее время для визитов.

«Нетаньяху отказал Зеленскому, опасаясь реакции Путина», — написал один из читателей.

Один из комментаторов уточнил, что «причиной отказа клоуну-подхалиму является страх перед Россией».

Пользователи отметили, что Турция ни в коем случае не должна помогать Зеленскому. Они добавили, что ему следует самому выбираться из ямы, в которую он залез.

По словам читателей, Анкаре следует поддерживать Путина.