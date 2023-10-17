Шведскую экоэактивистку Грету Тунберг задержали полицейские во время очередной протестной акции в Лондоне. Об этом сообщает экодвижение Fossil Free London

«Грета Тунберг только что была задержана», - говорится в сообщении движения в соцсети Х.

К сообщению прикреплена фотография, на которой двое полицейских держат за руке Тунберг, а на ней значок с надписью «долой нефтяные доллары».

Акция проходила у отеля, где начался трехдневный форум Energy Intelligence, в котором принимают участие представители крупнейших нефтегазовых компаний.