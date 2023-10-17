Глава МИД Венгрии призвал сохранить сотрудничество с Россией

Будапешту следует сохранить сотрудничество с Россией, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что необходимо также держать открытыми все каналы связи. Об этом пишет RT.

«Мы должны держать каналы связи открытыми, потому что отказаться от них — значит потерять надежду на мир», — пояснил Сийярто.

Министр отметил, что в обязательном порядке нужно сохранить все, что можно спасти от ограничительных мер, в особенности в сфере энергетики и экономики.