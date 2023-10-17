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Глава МИД Венгрии призвал сохранить сотрудничество с Россией

Будапешту следует сохранить сотрудничество с Россией, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что необходимо также держать открытыми все каналы связи. Об этом пишет RT.

Глава МИД Венгрии призвал сохранить сотрудничество с Россией
© РИА Новости

«Мы должны держать каналы связи открытыми, потому что отказаться от них — значит потерять надежду на мир», — пояснил Сийярто.

Министр отметил, что в обязательном порядке нужно сохранить все, что можно спасти от ограничительных мер, в особенности в сфере энергетики и экономики.

Будапешт выступает за прямой диалог России и Украины

Решение украинского конфликта должно произойти за столом переговоров, констатировал он. Дипломат добавил, что Будапешт выступает за немедленное прекращение боевых действий.

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