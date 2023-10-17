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Китайское судно могло быть причастно к повреждению Balticconnector

В момент повреждения Balticconnector рядом с эстонско-финским газопроводом находилось китайское судно. Об этом со ссылкой на эстонское издание Postimees пишет «Интерфакс». Финская компания-оператор Gasgrid Finland 8 октября заявила о падении давления в подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Он был перекрыт в связи с возможной утечкой. Специалисты выяснили, что повреждения трубопровода находятся в экономической зоне Финляндии.

О чем говорили Путин и Орбан: главное

Президент России Владимир Путин на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине провел встречу с главой кабинета министров Венгрии Виктором Орбаном. Главные заявления политиков, сделанные в ходе переговоров, в материале «Рамблера».

Названы реальные цены на автомобили Lada у дилеров

У россиян появилась возможность приобрести новые автомобили Lada по рекомендованной розничной цене – без навязанных «допов» и наценок, пишет журнал «За рулем». АвтоВАЗ ранее решил ввести контроль цен на автомобили у дилеров. Этому предшествовали новости о завышении цен на машины и навязывании дополнительного оборудования.

Турция заявила о готовности стать гарантом для Палестины

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Турция готова выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного договора. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, пишет РИА Новости. При этом Фидан обратил внимание на то, что страны, которые будут выступать гарантами, особенно для палестинской стороны, должны быть с Ближнего Востока.

Галкину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Головинский суд Москвы получил протокол о нарушении закона об иностранных агентах юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), ему грозит штраф. Об этом со ссылкой на представителя суда пишет ТАСС. Максим Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года шоумен был включен в реестр физлиц-иноагентов.

Мировые СМИ отреагировали на визит Путина в Пекин

Президент России Владимир Путин приехал на форум «Один пояс — один путь», продемонстрировав тесную связь Пекина и Москвы. Об этом пишут мировые СМИ, самые интересные статьи которых в подборке «Рамблера». Путин 17 октября прибыл в Китай с двухдневным визитом. Во вторник Путин встретится с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В среду, 18 октября, состоятся российско-китайские переговоры и новая серия двусторонних встреч.

Эксперты оценили планы повысить минимальную цену на водку

В России со следующего года могут повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди. Эксперты по просьбе Рамблера прокомментировали соответствующие планы властей. Минфин ранее предложил установить новые МРЦ на водку, бренди и коньяк с начала 2024 года. Так, минимальную розничную цену бутылки водки 0,5 литра предлагается повысить до 299 рублей (с 281 рубля в этом году), бренди - до 403 рубля (сейчас 375 рублей), коньяка - 556 рублей за 0,5 литра (с 517 рублей). Кроме того, впервые предполагается установить минимальную цену на ром в рознице - 403 рубля за 0,5 литра.

Перечислены лучшие смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей

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В бюджетном сегменте россияне пока еще могут найти для себя доступные по ценам смартфоны. Портал 3Dnews.ru составил рейтинг гаджетов, стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей. Первый смартфон, представленный в данном списке — Xiaomi Redmi Note 12. Его стоимость в магазинах начинается от 16 500 рублей. Среди преимуществ такого гаджета — AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 120 Гц, наличие широкоугольной камеры, а также брызгозащиты (IP53), минималистичный дизайн, отличная автономность и выделенный слот для карты памяти.

Дилеры рассказали, пользуется ли спросом новый «Москвич-6»

Портал Autonews сообщил об отсутствии спроса со стороны россиян на долгожданные лифтбеки «Москвич-6» в столичных дилерских центрах бренда. Напомним, что к понедельнику данные автомобили получили почти все дилеры «Москвича». По словам одного из менеджеров, «машины только-только прибыли, никакой рекламы еще не было».

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