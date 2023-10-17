Король Абдалла II: Иордания и Египет не примут беженцев из сектора Газа

Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев из сектора Газа, ситуация должна быть решена «на палестинских территориях». Об этом заявил король Иордании Абдалла II, пишет РИА Новости.

Такое заявление король сделал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я решительно выступаю не только от имени Иордании, но и от имени наших братьев в Египте. Ни Иордания, ни Египет не смогут принять беженцев, эта ситуация имеет гуманитарные аспекты, которые необходимо решать на палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу Иордана», - подчеркнул он.

Король Иордании также заметил, что нельзя перекладывать ответственность за будущее палестинцев на другие страны. При этом он выразил уверенность, что «насилие должно прекратиться», так как уже невозможно «продолжать один и тот же цикл каждый год».

«Нужно найти политический горизонт, который объединит палестинцев и израильтян и позволит арабам и израильтянам работать вместе. Опасность расширения войны в Газе реальна, и последствия этого будут ужасающими для всех нас», - уверен король Иордании.

Ранее Иордания приняла около 2,4 млн палестинских беженцев, большая часть из них переместилась в страну после арабо-израильской войны в 1948 году. Таким образом, палестинцы составляют не менее 35% всего населения, напоминает ТАСС.

7 октября обстановка на Ближнем Востоке значительно осложнилась на фоне атак палестинского движения ХАМАС на гражданские и военные объекты Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бомбить сектор Газа.