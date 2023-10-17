Эко-активисты облили краской «Часы мира» в Берлине

Полиция Берлина сообщила, что активисты движения «Последнее поколение» во вторник утром, 17 октября, облили оранжевой краской одну из самых узнаваемых достопримечательностей города «Часы мира». Соответствующей информацией она поделилась в соцести X.

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Действие активистов направлено на выражение несогласия с политикой правительства в области защиты климата.

«Часы мира» на Александрплац были забрызганы краской. Замечены приклеившие себя к ним персоны», - говорится в сообщении.

Полицией были задержаны пять человек. Также сообщается, что для снятия двух забравшихся на часы активистов потребовалось вызвать спецтехнику.

«Часы мира» — достопримечательность в берлинском районе Митте. Они появились в 1969 году и сразу стали популярным местом встречи берлинцев и гостей города.