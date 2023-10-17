В США пообещали не диктовать Израилю правила проведения операций

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. США не намерены диктовать Израилю, как проводить военные операции, и считают, что еврейское государство имеет право на защиту. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

"Мы не будем диктовать Израилю, как проводить операции, у него есть полное право защищать себя и привлечь ХАМАС к ответственности", - сказал чиновник.