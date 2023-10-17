КСИР пригрозил Израилю "еще одним шоком"

Если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави в интервью агентству Fars.

Представитель КСИР заявил, что действия Израиля в секторе Газа «вызвали негодование у всех мусульман мира, они «считают секунды», чтобы помочь сопротивлению, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия».

До этого Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.