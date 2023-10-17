Премьер-министр Таиланда пришел на встречу с Путиным в розовых носках
Новый премьер-министр Таиланда Сретта Тависин пришел на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в носках, которые сразу привлекли внимание СМИ. Его выбор был сделан в пользу розового цвета. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
Тависин расположился в кресле напротив главы РФ в синем классическом костюме. Длина брюк была подобрана таким образом, чтобы яркий предмет гардероба выделялся. Также он надел белую рубашку и коричневые туфли. Свой образ он решил «разбавить» не только розовыми носками, но и галстуком похожего цвета.
Встреча сторон состоялась на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.
Ранее Путин там встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По словам российского лидера, возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограничены. При этом, как указал глава государства, Москва продолжает сохранять отношения с некоторыми европейскими странами.