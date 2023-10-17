Новый премьер-министр Таиланда Сретта Тависин пришел на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в носках, которые сразу привлекли внимание СМИ. Его выбор был сделан в пользу розового цвета. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Тависин расположился в кресле напротив главы РФ в синем классическом костюме. Длина брюк была подобрана таким образом, чтобы яркий предмет гардероба выделялся. Также он надел белую рубашку и коричневые туфли. Свой образ он решил «разбавить» не только розовыми носками, но и галстуком похожего цвета.

Встреча сторон состоялась на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Ранее Путин там встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.