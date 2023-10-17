Журналисты сравнили «потерянного» Шольца с Байденом

Немецкая газета Der Westen обратила внимание, что приехавший в Албанию канцлер Германии Олаф Шольц запутался на красной дорожке и перешагнул через ограждение. Журналисты сравнили его с президентом США Джо Байденом, которого часто высмеивают за неуклюжесть.

Олаф Шольц побывал в Тиране, столице Албании, чтобы обсудить напряженность в отношениях между Сербией и Косово.

Канцлер шел по красной дорожке на переговоры, задумавшись. Он прошел мимо премьер-министра Эди Рамы и даже перешагнул через барьер, проигнорировав журналистов, кричавших ему «Нет-нет!», и только потом заметил свою оплошность, отмечает Der Westen.

По версии газеты, эта сцена является отражением того, что сейчас происходит в голове канцлера. 17 октября Шольц посетит Израиль — новая война на Ближнем Востоке стала третьим крупным кризисом, волнующим канцлера (помимо конфликта на Украине и экономического коллапса), не считая «вечной грызни» в коалиционном правительстве, подчеркивает Der Westen.

Ранее СМИ рассказали, что неоднократные спотыкания Байдена при посадке в президентский самолет вынудили его команду использовать более короткую лестницу. Благодаря этому Байден избегает подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) внешнему трапу.