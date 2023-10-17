У Ватикана усилили меры безопасности
Зону вокруг города-государства Ватикан, занимающего 44 га на северо-западе итальянской столицы, взяли под особый контроль. Ее признали одной из уязвимых с точки зрения угроз безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
По словам представителей правоохранительных органов, число их сотрудников значительно увеличили. Также подчеркивается, что их детально проинструктировали. Сотрудников призывают быть готовыми к «любой аномальной ситуации».
Дежурящие на площади Святого Петра карабинеры используют пуленепробиваемые жилеты. Также сообщается об ужесточении контроля при входе на площадь, а также в собор Святого Петра.
Ранее стало известно, что под усиленный контроль взяты по всей национальной территории места, которые связаны с еврейской общиной. Речь идет, в частности, о синагогах и еврейских культурных центрах.
Накануне власти усилили меры безопасности в столице Бельгии в связи с вооруженным нападением на футбольных болельщиков, в результате которого погибли как минимум два человека.