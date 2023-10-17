У Ватикана усилили меры безопасности

Зону вокруг города-государства Ватикан, занимающего 44 га на северо-западе итальянской столицы, взяли под особый контроль. Ее признали одной из уязвимых с точки зрения угроз безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

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По словам представителей правоохранительных органов, число их сотрудников значительно увеличили. Также подчеркивается, что их детально проинструктировали. Сотрудников призывают быть готовыми к «любой аномальной ситуации».

Дежурящие на площади Святого Петра карабинеры используют пуленепробиваемые жилеты. Также сообщается об ужесточении контроля при входе на площадь, а также в собор Святого Петра.

Ранее стало известно, что под усиленный контроль взяты по всей национальной территории места, которые связаны с еврейской общиной. Речь идет, в частности, о синагогах и еврейских культурных центрах.