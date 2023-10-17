Посол России в Израиле назвал главную причину эскалации конфликта

«Одна из коренных причин неожиданного, на первый взгляд, рецидива резкой эскалации обстановки и беспрецедентного обострения палестино-израильского конфликта — это отсутствие какого-либо продвижения в деле его политического урегулирования. Это стало закономерным, к сожалению, следствием провальной политики наших бывших западных партнеров, которые пытались монополизировать урегулирование без учета коренных интересов проживающих здесь народов», — заявил посол.