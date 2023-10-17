$97.29-0.02102.52-0.03

В Иране заявили о возмездии мусульман за преступления Израиля

Мусульман и силы сопротивления никто не остановит, если Израиль продолжит свои преступления, заявил в своей речи верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его слова приводит агентство Tasnim.

В Иране заявили о возмездии мусульман за преступления Израиля
© Lenta.ru

«Если преступления Израиля продолжатся, мусульмане дойдут до исступления, силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их», — сказал Хаменеи.

Аятолла назвал действия Израиля геноцидом, который происходит на глазах у всего мира, и призвал судить израильское правительство. Хаменеи также отметил, что действия Израиля координируют США.

Ранее сообщалось, что Израиль не планирует начинать наземную операцию в секторе Газа, пока не завершится визит президента США Джо Байдена. Предположительно, он посетит Израиль завтра, 18 октября.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости