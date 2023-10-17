Обзор иноСМИ: недовольство фон дер Ляйен в ЕС и условие для визита Байдена в Израиль

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В Сеуле заподозрили Северную Корею в поставках оружия ХАМАС

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Военные Южной Кореи допустили, что Северная Корея может прямо или косвенно сотрудничать с ХАМАС в поставках оружия и тактической подготовке. Об этом сообщает Iwate Nippo со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

По словам представителя комитета, есть вероятность, что методы ХАМАС могут быть использованы для внезапного нападения на Южную Корею. Iwate Nippo подчеркивает, что никаких конкретных доказательств этого утверждения предоставлено не было, заявление основано на анализе, проведенном южнокорейскими военными. В Сеуле заявили, что ракетная установка, использованная ХАМАС, и артиллерийские снаряды, найденные в зоне конфликта, были произведены в Северной Корее. Также, по мнению южнокорейских военных, есть вероятность, что Северная Корея поддерживала обучение членов ХАМАС.

США поставили Израилю условие для визита Байдена

Президент США Джо Байден совершит «беспрецедентный визит» в Израиль, когда в секторе Газа нарастает гуманитарный кризис, а израильские генералы готовятся к самой масштабной военной операции за последние годы, пишет The Washington Post. Анонимные источники газеты рассказали, что американские чиновники ждали от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласия на предоставление гуманитарной помощи Газе, и только получив его, объявили о поездке Байдена.

Объявляя о визите Байдена, которая состоится 18 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Израиль «согласились разработать план, который позволит гуманитарной помощи от стран-доноров и международных организаций доходить до гражданского населения в секторе Газа». Риски безопасности дипломатического визита Байдена в Израиль были ярко продемонстрированы в понедельник, когда Блинкену во время встречи с Нетаньяху пришлось отправиться в укрытие после того, как воздушные сирены предупредили о приближающихся ракетах.

В ЕС обвинили «королеву» фон дер Ляйен в превышении полномочий

Чиновники Евросоюза все чаще жалуются, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей, лишая правительства ЕС возможности принимать решения. Об этом европейские чиновники рассказали Politico в частных беседах.

Критика «достигла апогея» в минувшие выходные, когда фон дер Ляйен совершила незапланированную поездку в Израиль, вызвав «яростную реакцию» дипломатов ЕС. Собеседники Politico недовольны тем, что глава ЕК, выразившая солидарность с жертвами атак ХАМАС, во время своей поездки не передала их призывы к Израилю соблюдать международное право в секторе Газа. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель даже осмелился выступить с редким публичным упреком в адрес своей начальницы, отмечает Politico. Фон дер Ляйен, по его словам, не имеет права транслировать взгляды ЕС на внешнюю политику, которые обычно согласовываются между странами-членами. «Она все чаще ведет себя как королева», - заявил один из дипломатов ЕС. «Восстание» против фон дер Ляйен в столицах ЕС может поставить под угрозу ее потенциальную заявку на второй срок в июне 2024 года, считает Politico.

В Сенате США похвалили «сдержанность» Нетаньяху по Газе

Американский сенатор-республиканец Тим Скотт похвалил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за «сдержанность» по отношению к сектору Газа. Об этом сообщает Associated Press.

По мнению Скотта, Нетаньяху «подождал» и проявил «терпение» и «человечность» в ответ на нападение ХАМАС. Сенатор также заявил, что США должны перебросить больше огневых средств в регион и подчеркнул, что спецназ США должен быть готов к операцию по освобождению американских заложников в Газе. Associated Press напоминает, что ранее Нетаньяху объявил войну ХАМАС, пообещав, что палестинское движение заплатит «беспрецедентную цену». Эта война стала самой смертоносной из всех конфликтов вокруг Газы - с 7 октября погибло уже более четырех тысяч человек

Трамп пообещал запретить сторонникам ХАМАС въезд в США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах в 2024 году он запретит мигрантам, поддерживающим ХАМАС, въезд в США, сообщает Reuters. Также Трамп пообещал отправлять офицеров на акции в поддержку ХАМАС, чтобы арестовывать и депортировать мигрантов, публично поддерживающих палестинское движение.