В ЕС отказались снимать санкции с Ирана после 18 октября в соответствии с СВПД
ЕС не станет снимать санкции с Ирана после 18 октября, как это предполагалось сделать в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий.
«Совет решил предпринять необходимые шаги для сохранения ограничительных мер в рамках режима нераспространения в отношении Ирана. По мнению Совета, существуют веские причины воздержаться от снятия этих ограничений», — заявили в ЕвроЕвросовете.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал санкционные режимы проблемой, требующей повышенного внимания.
В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.