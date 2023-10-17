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DS: Израиль не начнет наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена

Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа только после завершения визита в страну президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

Байден помешал Израилю начать наземную операцию в Газе
© globallookpress.com

«Практически исключено, что Израиль будет провоцировать Байдена во время его визита, задействовав наземные силы», — говорится в публикации.

Глава Белого дома, как ожидается, совершит визит солидарности в Израиль 18 октября.

До этого газета The New York Times сообщала, что поездка Джо Байдена в Израиль ставит перед Белым домом огромные проблемы как с точки зрения политики, так и с точки зрения безопасности.

В статье указывается, что угроза безопасности такой поездки стала очевидна 16 октября, когда прозвучали сирены, предупреждающие о приближающихся ракетах, в то время как госсекретарь США Энтони Блинкен встречался на военной базе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Их срочно доставили в бункер и продержали там пять минут, прежде чем возобновить переговоры.

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