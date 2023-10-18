Кулеба рассказал о ситуации с приглашением Зеленского в Израиль

Сроки визита Владимира Зеленского в Израиль согласуются в настоящее время, рассказал в интервью изданию «Интерфакс-Украина» глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что правительство страны сразу после начала конфликта между Палестиной и Израилем подняло вопрос о визите Зеленского в Тель-Авив.

Власти Израиля, по его словам, не отказали украинскому лидеру, но попросили его подождать, так как готовили визиты глав государств и правительств европейских стран.

Теперь «фаза изменилась», констатировал Кулеба.

Напомним, что Израиль в период с 7 по 17 октября посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, канцлер ФРГ Олаф Шольц. В среду, 18 октября, в Тель-Авив прилетел глава Соединенных Штатов Джо Байден.