Израиль, скорее всего, начнет наземную операцию в секторе Газа только после того, как завершится визит президента США Джо Байдена в страну. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, "практически исключено, что Израиль будет провоцировать Байдена во время его визита, задействовав наземные силы".

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус во время брифинга, который транслировался в социальной сети X (ранее Twitter), утверждал, что визит президента США не повлияет на проведение израильскими военными боевых действий в секторе Газа.