Spiegel: Израиль не начнет наземную операцию в секторе Газа до завершения визита Байдена
Израиль, скорее всего, начнет наземную операцию в секторе Газа только после того, как завершится визит президента США Джо Байдена в страну. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, "практически исключено, что Израиль будет провоцировать Байдена во время его визита, задействовав наземные силы".
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус во время брифинга, который транслировался в социальной сети X (ранее Twitter), утверждал, что визит президента США не повлияет на проведение израильскими военными боевых действий в секторе Газа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден прибудет в Израиль 18 октября. По его словам, президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности.