Во Франции высмеяли Зеленского после отказа в визите в Израиль

«В то время как весь мир потерял к нему [Зеленскому] интерес после драматических событий на Ближнем Востоке, и в тот момент, когда его контрнаступление было оценено наблюдателями как «катастрофическое», вот и Израиль только что отказался от его приезда!» — написал Филиппо.