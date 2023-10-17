В момент повреждения Balticconnector рядом с эстонско-финским газопроводом находилось китайское судно. Об этом со ссылкой на эстонское издание Postimees пишет «Интерфакс».

Финская компания-оператор Gasgrid Finland 8 октября заявила о падении давления в подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Он был перекрыт в связи с возможной утечкой. Специалисты выяснили, что повреждения трубопровода находятся в экономической зоне Финляндии.

«Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показывают, что в роковые выходные к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга», - пишет эстонское издание.

Газета отметила, что Newnew Polar Bear направлялся в порт Санкт-Петербурга, куда прибыл 8 октября. При этом по неизвестной причине при подходе к Baiticconnector в 1.19 ночи по местному времени судно снизило скорость с 11 узлов до 9,5. В 1.24 скорость снова была зафиксирована в районе 11 узлов.

В свою очередь министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен подчеркнул, что повреждение газопровода было вызвано «внешними силами».

При этом он заверил, что Хельсинки не собирается ни на кого возлагать ответственность, пока не будут получены доказательства, пишет Reuters.