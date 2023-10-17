ХАМАС подтвердил гибель двух высокопоставленных членов движения

"ХАМАС объявляет, обращаясь к палестинскому народу, исламской умме и всем свободным людям мира, о гибели доктора Тайсира Ибрагима, возглавлявшего судебную власть ХАМАС, и доктора Ваиля аз-Зарда, проповедника из Газы", - говорится в сообщении.