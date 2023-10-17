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Финляндия начнет строить заграждения на границе с Россией зимой 2024 года

Финляндия приступит к возведению ограждения на границе с Россией зимой 2024 года, информирует пограничная охрана Финляндии.

Финляндия начнет строить заграждения на границе с РФ
© FBM.ru

Перед этим в районе города Иматра был возведен пилотный участок заграждения.

“Возведение (ограждения) на первых целевых территориях начнется зимой 2024 года”, – гласит сообщение.

На данный момент, по словам представителей пограничной охраны страны, на севере Финляндии, в районе города Салла, проходят испытания “альтернативных путей пересечения водно-болотной местности”.

Чтобы возвести ограждение на российской границе, кабмин Финляндии выделил в бюджете текущего года 139 млн евро.

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Но пограничники указывают, что этой суммы будет достаточно для строительства лишь около 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км будут располагаться в Юго-Восточной Финляндии, где находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. В Северной Карелии – 8 км, а в Кайнуу и Лапландии – 5 км.