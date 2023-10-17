Финляндия начнет строить заграждения на границе с РФ

Финляндия начнет строить заграждения на границе с Россией зимой 2024 года
Финляндия приступит к возведению ограждения на границе с Россией зимой 2024 года, информирует пограничная охрана Финляндии.
Перед этим в районе города Иматра был возведен пилотный участок заграждения.
“Возведение (ограждения) на первых целевых территориях начнется зимой 2024 года”, – гласит сообщение.
На данный момент, по словам представителей пограничной охраны страны, на севере Финляндии, в районе города Салла, проходят испытания “альтернативных путей пересечения водно-болотной местности”.
Чтобы возвести ограждение на российской границе, кабмин Финляндии выделил в бюджете текущего года 139 млн евро.
Но пограничники указывают, что этой суммы будет достаточно для строительства лишь около 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км будут располагаться в Юго-Восточной Финляндии, где находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. В Северной Карелии – 8 км, а в Кайнуу и Лапландии – 5 км.