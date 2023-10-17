Финляндия начнет строить заграждения на границе с РФ

Но пограничники указывают, что этой суммы будет достаточно для строительства лишь около 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км будут располагаться в Юго-Восточной Финляндии, где находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. В Северной Карелии – 8 км, а в Кайнуу и Лапландии – 5 км.