Мировые СМИ отреагировали на визит Путина в Пекин

Президент России Владимир Путин приехал на форум «Один пояс — один путь», продемонстрировав тесную связь Пекина и Москвы. Об этом пишут мировые СМИ, самые интересные статьи которых в подборке «Рамблера».

Путин 17 октября прибыл в Китай с двухдневным визитом. Во вторник Путин встретится с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В среду, 18 октября, состоятся российско-китайские переговоры и новая серия двусторонних встреч.

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Издание The Wall Street Journal констатирует, что поездка российского лидера в Пекин показывает, что «попытки США разделить Россию и Китай терпят неудачу».

По мнению The New York TImes, лидеры России и Китая вновь бросают вызов мировому порядку. При этом встреча Си Цзиньпина и Путина на этой неделе состоится в тот момент, когда Пекин и Вашингтон работают над улучшением отношений.

Однако опрошенные изданием эксперты отметили, что «Китай явно не верит в устойчивость такой оттепели, поэтому Россия остается ключевым партнером в противостоянии США».

The Guardian также считает, что приглашение президента Владимира Путина на форум «Один пояс — один путь» — подчеркивает совпадение политических приоритетов РФ и Китая.

«Присутствие Путина, несмотря на то, что Россия официально не подписала эту инициативу, подчеркивает тесные отношения между двумя странами. Си надеется использовать форум для продвижения «многополярного» мировоззрения Китая (и России), которое, по их мнению, дает глобальному Югу больше свободы действий», - считают журналисты.

В свою очередь телеканал CNN обратил внимание на то, что встреча лидеров России и Китая «происходит на фоне обострения линий геополитического разлома во всем мире», в том числе и на Ближнем востоке.

Там противостояние Израиля и палестинской группировки ХАМАС «угрожает перерасти в широкомасштабный конфликт», который может подорвать стабильность в регионе, отмечает издание.

«И Пекин, и Москва раскритиковали действия Израиля и призвали к прекращению огня, что является свидетельством работы двух держав по усилению своего альтернативного лидерства по сравнению с властью США, которые подтвердили право Израиля на ответные меры», - говорится в статье.

7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила массированную атаку на Израиль, взяв в заложников как из числа военных, так и гражданского населения. В ответ Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа. В течение нескольких дней израильская армия наносит авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.