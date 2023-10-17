Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил визит в Швецию, который планировал совершить 23-25 октября. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, отмена намеченного визита, "связана с последними событиями в странах и в целом международной обстановкой". При этом конкретные причины решения, а также возможные новые сроки поездки не называются.

Макрон должен был посетить Стокгольм и Мальме по приглашению короля Швеции Карла XVI Густава.

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу. Преступник скрылся с места происшествия, позже он записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), что он "мстит за мусульман", убивая шведов. Премьер Бельгии Александер Де Кроо назвал убийство актом терроризма, он подтвердил, что целью преступника были именно шведские болельщики.