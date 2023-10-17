Трамп пригрозил депортацией поддерживающим ХАМАС мигрантам

Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах пообещал запретить въезд в страну мигрантам, которые поддерживают действия палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

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Он подчеркнул, что это грозит всем, кто отрицает «право Израиля на существование». Кроме того, политик также планирует аннулировать визы иностранным студентам, являющимся «антисемитами». Трамп также заявил о намерении отправлять полицейских на пропалестинские акции, чтобы они задерживали и депортировали мигрантов.

Помимо этого, экс-президент рассматривает возможность запретить въезд в США гражданам государств, которые представляют угрозу для безопасности страны. К ним он причислил, в частности, Ливию, Сомали, Сирию и Йемен.

«Если вы хотите упразднить государство Израиль, вы дисквалифицированы [к въезду в США], если вы поддерживаете ХАМАС или идеологию, лежащую в основе ХАМАС, — вы дисквалифицированы», — подытожил Трамп.