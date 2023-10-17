Турция заявила о готовности стать гарантом для Палестины
Турция готова выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного договора. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, пишет РИА Новости.
При этом Фидан обратил внимание на то, что страны, которые будут выступать гарантами, особенно для палестинской стороны, должны быть с Ближнего Востока.
«Это касается и Турции. Другие страны должны быть гарантами для Израиля. После достижения соглашения, которое устроит обе стороны, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение его требований», - привела слова министра газета Star.
Глава МИД Турции назвал такие условия единственным способом «добиться прочного мира».
7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила массированную атаку на Израиль. В ответ Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа. В течение нескольких дней израильская армия наносит авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
По данным на 16 октября, количество жертв с обеих сторон превысило четыре тысячи человек. В ХАМАС заявили, что из-за огромного количества непогребенных тел может начаться «гуманитарный и экологический кризис».