Турция заявила о готовности стать гарантом для Палестины

Турция готова выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного договора. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

© Unsplash

При этом Фидан обратил внимание на то, что страны, которые будут выступать гарантами, особенно для палестинской стороны, должны быть с Ближнего Востока.

«Это касается и Турции. Другие страны должны быть гарантами для Израиля. После достижения соглашения, которое устроит обе стороны, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение его требований», - привела слова министра газета Star.

Глава МИД Турции назвал такие условия единственным способом «добиться прочного мира».

7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила массированную атаку на Израиль. В ответ Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа. В течение нескольких дней израильская армия наносит авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.