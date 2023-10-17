Турция предложит идею урегулирования конфликта Палестины и Израиля

"Мы еще не обсуждали саму систему и природу гарантий, но преподносим эту идею как основной вариант урегулирования. Я озвучу наши предложения более широкой аудитории на встрече ОИС. Мы предлагаем, чтобы какие-то страны из региона стали гарантами для Палестины. В том числе готова и Турция. Для Израиля гарантами станут другие страны. Эти государства должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования", - цитирует Фидана газета Sözcü.