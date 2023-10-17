Пока вы спали: разговор Путина с Нетаньяху и новый участник конфликта на Ближнем Востоке

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СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Брюсселе

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Напавшим на футбольных фанатов в Брюсселе оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л. Об этом пишет РИА Новости.

При этом стало известно, что бельгийским службам он уже был известен как приверженец радикальных взглядов. В его доме в коммуне Скарбек правоохранители провели обыски.

В результате нападения погибли два гражданина Швеции, еще один человек получил ранения.

Иран не исключил участие в палестино-израильском конфликте

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян допустил вступление страны в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство IRNA.

Глава ведомства подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке беспокоит страны в регионе, и в связи с этим Тегеран "рассматривает все возможности".

Ранее министр также не исключил применение Ираном "превентивных мер" против Израиля в ближайшие часы.

Нетаньяху заявил Путину, что ЦАХАЛ намерен уничтожить весь потенциал ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого заявил о необходимости решительных действий в отношении ХАМАС, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии израильского премьера.

"Премьер-министр разъяснил, что Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС", - отмечается в сообщении канцелярии.

Ранее Владимир Путин заявил Нетаньяху о готовности РФ проводить работу с целью прекращения палестинско-израильского конфликта.

Трамп заявил, что во время президентского срока имел хорошие отношения с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о найденном взаимопонимании с президентом РФ Владимиром Путиным, вспоминая о времени, проведенном на посту главы государства, передает ТАСС.

"У меня были очень хорошие отношения с Путиным", - сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Айова.

Трамп также выразил мнение, что США на данный момент находятся на грани третьей мировой войны из-за некомпетентности нынешнего президента Джо Байдена.

Совбез ООН не принял проект резолюции России по Израилю и сектору Газа

Совет безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о незамедлительном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.

В пользу принятия документа высказались 5 стран, 4 проголосовали против, а еще 6 воздержались. Таким образом, документ не набрал 9 голосов, необходимых для его принятия.