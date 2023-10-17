Назван подозреваемый в расстреле футбольных фанатов в Брюсселе

Напавший на футбольных болельщиков в Брюсселе - 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л. Как сообщил местный портал Sudinfo, его личность якобы была известна правоохранителям.

Пока мужчину активно разыскивают, в его доме провели обыски, официального подтверждения личности подозреваемого до сих пор не поступало.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина в оранжевом жилете открыл огонь по болельщикам сборной Швеции по футболу. По предварительным данным, стрелок был вооружен автоматом. К этому часу известно о двух погибших и одном раненом. До того, как выйти с оружием на улицу мужчина записал видеообращение, в котором заявил о своей принадлежности к террористической организации.