Байдену указали на риск поездки в Израиль

Визит президента США Джо Байдена в Израиль влечет риски для его физической безопасности. На это указала The New York Times.

Также, по утверждению обозревателей издания, поездка американского лидера в ближневосточную страну в этот критический момент вызовет трудности у Белого дома в плане политики.

О планах Байдена посетить Израиль ранее сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уточнил, что поездка запланирована на 18 октября.