Маск поставил восклицательный знак в сети X на мнение о помощи США Украине

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X чрезвычайно кратко отреагировал на заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Америка может одновременно оказывать помощь участникам двух вооруженных конфликтов.

Йеллен, давая интервью британскому новостному телеканалу Sky News, сказала, что США могут себе позволить поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, одновременно с этим, поддерживая Украину в ее борьбе с Россией. Высказывание главы минфина США вызвало реакцию пользователей соцсети X.

Один из пользователей отметил, что жители США, которые задаются вопросами о причинах американского государственного долга, должны обратить внимание на зарубежные неурядицы, в которые оказался втянут Вашингтон. Маск под постом этого пользователя поставил восклицательный знак.