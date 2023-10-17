Постпред Израиля при ООН назвал условия завершения конфликта с ХАМАС

Конфликт между Израилем и ХАМАС может быстро закончиться, если боевики радикального палестинского движения сложат оружие, освободят всех заложников и сдадутся. Об этом заявил израильский постпред при ООН Гилад Эрдан, передает РБК.
«Если ХАМАС сложит оружие завтра, вернет всех заложников и сдастся, эта война может закончиться без единого выстрела», — сказал дипломат.
Постпред Израиля призвал Совбез ООН объявить ХАМАС террористической организацией и поддержать право Тель-Авива на самооборону «не только словами». Дипломат назвал текущий конфликт на Ближнем Востоке «поворотным моментом для ООН» и указал на ошибки организации, часть резолюций которой поддерживали палестинскую сторону.
Эрдан добавил, что международное сообщество направило сектору Газа миллиарды долларов, но, по мнению постпреда, все они пошли на нужды ХАМАС. Дипломат выразил убеждение, что группировка ставит своей целью уничтожение Израиля и ничто не изменит мотивацию движения в этом плане.