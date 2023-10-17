Постпред Израиля при ООН назвал условия завершения конфликта с ХАМАС

Конфликт между Израилем и ХАМАС может быстро закончиться, если боевики радикального палестинского движения сложат оружие, освободят всех заложников и сдадутся. Об этом заявил израильский постпред при ООН Гилад Эрдан, передает РБК.

«Если ХАМАС сложит оружие завтра, вернет всех заложников и сдастся, эта война может закончиться без единого выстрела», — сказал дипломат.

Постпред Израиля призвал Совбез ООН объявить ХАМАС террористической организацией и поддержать право Тель-Авива на самооборону «не только словами». Дипломат назвал текущий конфликт на Ближнем Востоке «поворотным моментом для ООН» и указал на ошибки организации, часть резолюций которой поддерживали палестинскую сторону.