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У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

У берегов Аляски произошло сильное землетрясение
© РИА Новости

По сообщению службы, хемлетрясение зафиксировано в 11.35 по времени UTC (14.35 мск), очаг залегал на глубине 187,4 километра, передает РИА «Новости». Эпицентр подземных толчков находился в 65 километрах к северо-западу от города Адак в штате Аляска.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 7,4 было зарегистрировано в воскресенье у побережья американского штата Аляска.