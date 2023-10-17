У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

По сообщению службы, хемлетрясение зафиксировано в 11.35 по времени UTC (14.35 мск), очаг залегал на глубине 187,4 километра, передает РИА «Новости». Эпицентр подземных толчков находился в 65 километрах к северо-западу от города Адак в штате Аляска.