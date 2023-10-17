Делегация ОАЭ разочарована отказом СБ ООН поддержать проект резолюции РФ

"И именно поэтому мы разочарованы тем, что сегодня он не смог получить поддержку Совета", — добавила она.

До этого сообщалось, что Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Против российского проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. За проект — Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались. Постпред США в ООН пояснила резолюцию РФ не поддержали, так как в ней нет осуждения ХАМАС.